За словами фахівця, в четвер, 22 квітня, в Україні очікується потепління до +18 градусів, але дощі і грози затьмарять погодною ситуацію в країні.

Як передає Politeka.net , прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

В Україні знову проллються дощі, а в деяких регіонах сніжитиме

"У західних, північних областях, у Вінницькій області можуть бути місцями навіть зливи і грози!

На решті території України дощі можливі місцями і меншої інтенсивності", - зазначила Діденко.

Трохи розпогодиться на Півдні, Сході і Центрі країни, але під кінець тижня обстановка не знову засмутить українців.