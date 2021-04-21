Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Синоптики кажуть, що весна в Україні буде довгою і прохолодною через серйозні морози, які їй передували.
Повною мірою спеки влітку не настане, хоча до червня повітря відчутно прогріється. Яка погода на Великдень точно встановиться, заздалегідь передбачити складно, але на думку синоптиків, температура 2 травня триматиметься приблизно на рівні 19-21 градусів тепла.
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