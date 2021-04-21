У кабінеті президента "Інгульця" на Кіровоградщині вибухнула граната

Подія трапилася в Петровому, в приміщенні офісу, що належить двом сільгосппідприємникам.

За інформацією поліції Кіровоградської області, 58-річний потерпілий, який перебував у момент вибуху в приміщенні, отримав важкі травми, після чого був госпіталізований.

Сьогодні, 21 квітня, він помер. Друга людина знаходиться в лікарні - у нього осколкові поранення.

За попередніми даними, в момент події в приміщенні знаходилося три людини, конфліктів між ними не відбувалося.

Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 КК України.

В рамках кримінального провадження проводиться досудове слідство.

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