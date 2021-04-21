У кабінеті президента "Інгульця" на Кіровоградщині вибухнула граната
Подія трапилася в Петровому, в приміщенні офісу, що належить двом сільгосппідприємникам.
За інформацією поліції Кіровоградської області, 58-річний потерпілий, який перебував у момент вибуху в приміщенні, отримав важкі травми, після чого був госпіталізований.
Сьогодні, 21 квітня, він помер. Друга людина знаходиться в лікарні - у нього осколкові поранення.
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За попередніми даними, в момент події в приміщенні знаходилося три людини, конфліктів між ними не відбувалося.
Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 КК України.
В рамках кримінального провадження проводиться досудове слідство.
Крім того ми писали, що в Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця.
З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.
"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - каже Степанов.
Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися незважаючи на прийдешні свята.
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