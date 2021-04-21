Українці не мають грошей, щоб заплатити за комунальні послуги

А частина українців вважають, що якість надаваних послуг занадто низька, щоб за нього віддавати такі гроші. Українці заборгували величезну суму за комунальні послуги-борг досяг 82 мільярдів гривень.

Так, програмі "Свідок" розповіли історію одного будинку в центрі столиці, де у жителів немає гарячої води, а каналізація постійно забивається.

Жителям доводиться постійно самостійно викликати комунальників і платити гроші, щоб її відремонтувати.

За опалення прийшли платіжки в 3 тисячі гривень за однушку і 6 тисяч гривень за 4-х кімнатну.

Крім того, у людей вдома постійно пропадає світло - жителям будинку не вдається домогтися допомоги від адміністрації.

"За послуги ЖКГ в лютому минулого року було нараховано українцям практично на 8 мільярдів менше, ніж було нараховано в лютому цього року. Тобто зростання більше, ніж на 30% всього лише за рік. Послуга ЖКГ і плата за неї це стало по суті як податок на життя.

Або ти плати, або ми приймемо закон, виб'ємо з тебе борги, заберемо квартиру і взагалі викинемо на вулицю", - говорить Голова житлового союзу України Олександр Скупченко.

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