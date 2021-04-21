Українці не мають грошей, щоб заплатити за комунальні послуги
А частина українців вважають, що якість надаваних послуг занадто низька, щоб за нього віддавати такі гроші. Українці заборгували величезну суму за комунальні послуги-борг досяг 82 мільярдів гривень.
Так, програмі "Свідок" розповіли історію одного будинку в центрі столиці, де у жителів немає гарячої води, а каналізація постійно забивається.
Жителям доводиться постійно самостійно викликати комунальників і платити гроші, щоб її відремонтувати.
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За опалення прийшли платіжки в 3 тисячі гривень за однушку і 6 тисяч гривень за 4-х кімнатну.
Крім того, у людей вдома постійно пропадає світло - жителям будинку не вдається домогтися допомоги від адміністрації.
"За послуги ЖКГ в лютому минулого року було нараховано українцям практично на 8 мільярдів менше, ніж було нараховано в лютому цього року. Тобто зростання більше, ніж на 30% всього лише за рік. Послуга ЖКГ і плата за неї це стало по суті як податок на життя.
Або ти плати, або ми приймемо закон, виб'ємо з тебе борги, заберемо квартиру і взагалі викинемо на вулицю", - говорить Голова житлового союзу України Олександр Скупченко.
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З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.
"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - каже Степанов.
Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися незважаючи на прийдешні свята.
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