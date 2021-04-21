22 квітня православні українці згадують святого Євпсихія
Що не можна робити в день святого Євпсихія
22 квітня стародавні слов'яни ходили до водойм і читали змови, відмикаючи воді " шляхи весняні",
у цей день набирали ключову воду, яка вважалася цілющою
також ворожили про здоров'я і навіть долю близьких людей.
Прикмети про погоду в день святого Євпсихія
якщо 22 квітня цвіте кульбаба-це вірна ознака того, що весна все-таки прийшла,
якщо погода вітряна, та ще й весь день видався дощовим - рік обіцяє бути врожайним,
якщо погоду 22 Квітня не можна назвати хорошою, значить, літо може бути сухим.
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Також ми писали, що в Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця.
З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.
"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - каже Степанов.
Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися незважаючи на прийдешні свята.
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