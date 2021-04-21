22 квітня православні українці згадують святого Євпсихія

Що не можна робити в день святого Євпсихія

22 квітня стародавні слов'яни ходили до водойм і читали змови, відмикаючи воді " шляхи весняні",

у цей день набирали ключову воду, яка вважалася цілющою

також ворожили про здоров'я і навіть долю близьких людей.

Прикмети про погоду в день святого Євпсихія

якщо 22 квітня цвіте кульбаба-це вірна ознака того, що весна все-таки прийшла,

якщо погода вітряна, та ще й весь день видався дощовим - рік обіцяє бути врожайним,

якщо погоду 22 Квітня не можна назвати хорошою, значить, літо може бути сухим.

Також ми писали, що в Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця.