Українецям розповіли, чи буде сплеск захворюваності ковідом на Великдень

Відповідний прогноз опублікували на сайті НАН.

Так, в НАН прогнозують, що після Великодня в перших числах травня щоденний приріст хворих COVID-19 в Україні становитиме близько 12 тисяч.

Вчені показали динаміку зміни кількості нових інфікованих, українців, які одужали, і летальних випадків згідно з щоденними звітами МОЗ.

Вчені прогнозують в Україні такі щоденні показники:

близько 12 тисяч нових випадків інфікування,

близько 7 тисяч вилікувалися пацієнтів,

майже 400 летальних випадків на день.

Важливо відзначити, що зазначені дані ґрунтуються на попередніх показниках і можуть ще змінитися.

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