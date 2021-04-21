Українецям розповіли, чи буде сплеск захворюваності ковідом на Великдень
Відповідний прогноз опублікували на сайті НАН.
Так, в НАН прогнозують, що після Великодня в перших числах травня щоденний приріст хворих COVID-19 в Україні становитиме близько 12 тисяч.
Вчені показали динаміку зміни кількості нових інфікованих, українців, які одужали, і летальних випадків згідно з щоденними звітами МОЗ.
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Вчені прогнозують в Україні такі щоденні показники:
- близько 12 тисяч нових випадків інфікування,
- близько 7 тисяч вилікувалися пацієнтів,
- майже 400 летальних випадків на день.
Важливо відзначити, що зазначені дані ґрунтуються на попередніх показниках і можуть ще змінитися.
Також ми писали, що в Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця.
З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.
"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - каже Степанов.
Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися незважаючи на прийдешні свята.
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