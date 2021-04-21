Українецям розповіли, чи буде сплеск захворюваності ковідом на Великдень

Відповідний прогноз опублікували на сайті НАН.

Так, в НАН прогнозують, що після Великодня в перших числах травня щоденний приріст хворих COVID-19 в Україні становитиме близько 12 тисяч.

Вчені показали динаміку зміни кількості нових інфікованих, українців, які одужали, і летальних випадків згідно з щоденними звітами МОЗ.

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Вчені прогнозують в Україні такі щоденні показники:

  • близько 12 тисяч нових випадків інфікування,
  • близько 7 тисяч вилікувалися пацієнтів,
  • майже 400 летальних випадків на день.

паска

Важливо відзначити, що зазначені дані ґрунтуються на попередніх показниках і можуть ще змінитися.

Також ми писали, що в Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця.

З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.

"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - каже Степанов.

степанов, ковід

Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися незважаючи на прийдешні свята.

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Крім того Politeka писала, коли українці відзначатимуть Великдень у 2021 році, названо дати.

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