Запорізька область ніяк не може видертися з числа "червоних" регіонів
Однак лікарі повідомляють, що ковід поступово "відпускає" область, пише "rayonka.com".
Наприклад в Пологівській лікарні є 50 ліжкомісць для пацієнтів з ковидом - там лікують не тільки жителів міста, а й жителів інших територій, зокрема, Гуляйполя і Бельмака.
Останні три тижні в медзакладі фіксують майже 100% завантаженість ліжок - в стаціонар пацієнти потрапляють у важкому стані.
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"Звертаються до лікарів пізно. І вірус став агресивнішим. Ставитися до ковіду легковажно-не можна", - кажуть медики.
Медики радять відмовитися від самолікування і звертатися до фахівців.
Раніше ми писали, що в Україні за 21 квітня зафіксовано 16 235 нових випадків ковіда.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він повідомив, що захворіли в тому числі 663 дитини і 319 медпрацівників.
За минулу добу:
- госпіталізовано-3 904 людини;
- летальних випадків-470;
- одужало-18 831 людина;
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло-1 990 353 людини;
- одужало - 1 533 303 людини;
- летальних випадків-41 266;
- проведено ПЛР-тестів-9 089 301.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
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