Запорізька область ніяк не може видертися з числа "червоних" регіонів

Однак лікарі повідомляють, що ковід поступово "відпускає" область, пише "rayonka.com".

Наприклад в Пологівській лікарні є 50 ліжкомісць для пацієнтів з ковидом - там лікують не тільки жителів міста, а й жителів інших територій, зокрема, Гуляйполя і Бельмака.

Останні три тижні в медзакладі фіксують майже 100% завантаженість ліжок - в стаціонар пацієнти потрапляють у важкому стані.

"Звертаються до лікарів пізно. І вірус став агресивнішим. Ставитися до ковіду легковажно-не можна", - кажуть медики.

Медики радять відмовитися від самолікування і звертатися до фахівців.

Раніше ми писали, що в Україні за 21 квітня зафіксовано 16 235 нових випадків ковіда.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він повідомив, що захворіли в тому числі 663 дитини і 319 медпрацівників.

За минулу добу:

госпіталізовано-3 904 людини;

летальних випадків-470;

одужало-18 831 людина;

За весь час пандемії в Україні:

захворіло-1 990 353 людини;

одужало - 1 533 303 людини;

летальних випадків-41 266;

проведено ПЛР-тестів-9 089 301.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.