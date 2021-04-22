Молодим українським мамам повернули "пакет малюка"
Так, наприкінці 2020 року одноразову допомогу при народженні дитини, яку ще називають "пакет малюка" - повернули.
Українські мами в основному беруть саме його, а не гроші, передає "Обозреватель".
Перелік речей, які повинні входити в бокс, визначило Мінсоцполітики - пакет видають в пологовому будинку відразу після народження дитини.
У пакеті малюка 32 позиції, серед яких-підгузники (не менше 94 одиниць), пелюшки (4 різного виду), одяг, рушники, засоби гігієни, крем, рукавички, термометр, ножиці, пледи і багато іншого. Зараз це обходиться в 5763 грн.
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А ось якщо купувати товари окремо, в роздріб, то підгузники обійдуться приблизно в 500 грн, термометр в середньому можна купити за 200 грн, на пелюшки треба витратити близько 400 грн, ще 400 – на матрац для пеленального столика.
Виходить 1500 грн тільки за 7 позицій з переліку "пакету малюка".
Раніше ми писали, що тисячі українських лікарів під час пандемії вирішили не наражати себе і своїх близьких на небезпеку, і вирішили звільниться.
Так, наприклад, у Харкові з початку карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу, звільнилися понад 2 тисячі медиків.
Про це 21 квітня на черговій сесії Харківської міської ради повідомила заступник мера Світлана Горбунова-Рубан.
Вона розповіла, що зараз в клініках не вистачає терапевтів, анестезіологів, кардіологів, інфекціоністів. Щоб сформувати бригади для роботи з пацієнтами, хворими COVID-19, необхідні також фельдшери, лаборанти та медсестри.
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