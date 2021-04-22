Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, в п'ятницю температура повітря в західних і північних областях різко знизиться.
"Вдень складе всього + 7 + 12 градусів максимально. Схід, південь і більшість центру (крім Вінницької) ще належатимуть теплій погоді, + 12 + 18 градусів", - зазначила Діденко.
Також синоптик не виключила опадів по всі території країни, за винятком південного сходу.
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"Надалі це похолодання приверне з собою заморозки, які охоплять більшість областей", - підсумувала Діденко.
А в Укргідрометцентрі попереджають, що вночі 24 квітня в західних і північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів у південних, 24 квітня і в центральних областях - заморозки до 5 градусів нижче нуля.
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