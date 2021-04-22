Українцям розповіли про нововведення пенсійної реформи в Україні

Згідно із Законом "про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", для того, щоб мати право на отримання пенсії, вже недостатньо просто досягти пенсійного віку, передає "Апостроф".

Головним критерієм для призначення пенсії тепер є не вік, а стаж.

У 2028 році для виходу на пенсію в 60 років українцям потрібно буде мати стаж 35 років, а якщо його не буде, то доведеться працювати далі.

Отримати пенсію в 60 років зможуть тільки ті українці, які працювали протягом свого життя в легальному секторі економіки, а якщо робота людини перебувала в "тіні", такий стаж не зарахується.

Надалі зростання необхідного страхового буде таким:

з 1 січня по 31 грудня 2022 року - не менше 29 років;

з 1 січня по 31 грудня 2023 року - не менше 30 років;

з 1 січня по 31 грудня 2024 року - не менше 31 року;

з 1 січня по 31 грудня 2025 року - не менше 32 років;

з 1 січня по 31 Грудня 2026 року - не менше 33 років;

з 1 січня по 31 Грудня 2027 року - не менше 34 років.

І з 1 січня 2028 року розмір необхідного стажу складе не менше 35 років і після цього вже рости не буде.

У 2028 - му 60 років виповниться тим, хто народився в 1968 році-цим людям зарахують навчання в училищі або інституті, службу в Збройних силах СРСР, роботу по трудовій книжці до 2004 року і щорічні страхові внески , починаючи з 2004 року.

Раніше ми писали, що в Україні за 21 квітня зафіксовано 16 235 нових випадків ковіда.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він повідомив, що захворіли в тому числі 663 дитини і 319 медпрацівників.

За минулу добу:

госпіталізовано-3 904 людини;

летальних випадків-470;

одужало-18 831 людина;.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.