У 2021 році українські школярі практично не були присутні в школах, а отримували знання в "дистанційному" режимі
На думку деяких експертів, успішність школярів сильно впала-тому в Україні можуть скоротити літні канікули.
Про це стало відомо з повідомлення представників Міносвіти України на телеканалі НТН.
Згідно із законом, в Україні навчальний рік може продовжитися до 30 червня, однак рішення про його продовження може приймати виключно місцева влада.
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Раніше ми писали, що Запорізька область ніяк не може видертися з числа "червоних" регіонів.
Однак лікарі повідомляють, що ковід поступово " відпускає" область.
Наприклад в Пологівській лікарні є 50 ліжкомісць для пацієнтів з ковидом - там лікують не тільки жителів міста, а й жителів інших територій, зокрема, Гуляйполя і Бельмака.
Останні три тижні в медзакладі фіксують майже 100% завантаженість ліжок - в стаціонар пацієнти потрапляють у важкому стані.
"Звертаються до лікарів пізно. І вірус став агресивнішим. Ставитися до ковіда легковажно-не можна", - кажуть медики.
Медики радять відмовитися від самолікування і звертатися до фахівців.
До слова про Католицьке Великдень 2021: дата і все, що важливо знати про свято в умовах карантину.
Крім того Politeka писала, коли українці відзначатимуть Великдень у 2021 році, названо дати.
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