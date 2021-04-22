У 2021 році українські школярі практично не були присутні в школах, а отримували знання в "дистанційному" режимі

На думку деяких експертів, успішність школярів сильно впала-тому в Україні можуть скоротити літні канікули.

Про це стало відомо з повідомлення представників Міносвіти України на телеканалі НТН.

школа, школярі, вчитель

Згідно із законом, в Україні навчальний рік може продовжитися до 30 червня, однак рішення про його продовження може приймати виключно місцева влада.

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Раніше ми писали, що Запорізька область ніяк не може видертися з числа "червоних" регіонів.

Однак лікарі повідомляють, що ковід поступово " відпускає" область.

Наприклад в Пологівській лікарні є 50 ліжкомісць для пацієнтів з ковидом - там лікують не тільки жителів міста, а й жителів інших територій, зокрема, Гуляйполя і Бельмака.

Останні три тижні в медзакладі фіксують майже 100% завантаженість ліжок - в стаціонар пацієнти потрапляють у важкому стані.

"Звертаються до лікарів пізно. І вірус став агресивнішим. Ставитися до ковіда легковажно-не можна", - кажуть медики.

Медики радять відмовитися від самолікування і звертатися до фахівців.