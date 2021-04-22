Українські захисники заявили про повну готовність до атак ворога
У прес-центрі штабу ООС повідомили, що генерал-полковник Микола Балан перевірив особовий склад Нацгвардії, їх морально-психологічне, інженерне та тилове забезпечення.
За виконання службових обов'язків, мужність, самовідданість і відвагу, захист суверенітету і територіальної цілісності України військових нагородили заохочувальними відзнаками.
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"Військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії, поліція, прикордонники та рятувальники готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту і демонструють високий рівень підготовки", - заявив Балан.
Раніше ми писали, що Запорізька область ніяк не може видертися з числа "червоних" регіонів.
Однак лікарі повідомляють, що ковід поступово " відпускає" область.
Наприклад в Пологівській лікарні є 50 ліжкомісць для пацієнтів з ковидом - там лікують не тільки жителів міста, а й жителів інших територій, зокрема, Гуляйполя і Бельмака.
Останні три тижні в медзакладі фіксують майже 100% завантаженість ліжок - в стаціонар пацієнти потрапляють у важкому стані.
"Звертаються до лікарів пізно. І вірус став агресивнішим. Ставитися до ковіда легковажно-не можна", - кажуть медики.
Медики радять відмовитися від самолікування і звертатися до фахівців.
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