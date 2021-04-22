Українці, які поверталися з Єгипту, перетворили свої місця на "свинарник"

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували у Facebook-спільноті "Харків 1654"( щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

За словами автора запису, пасажири навіть проігнорували попередження від стюардес рейсу.



"Я просто в шоці від наших земляків. На борту літака Харків-Хургада 21.04.21 летіли свині, які просто кидали сміття на підлогу. Стюардеси 4 рази просили за 4 години віддати їм сміття. Просто жесть, немає слів і дуже соромно!",- йдеться у підписі.



На опублікованих кадрах видно, що всюди були розкидані порожні і недопиті пляшки, пакети з-під чіпсів, папірці тощо.