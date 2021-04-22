Українці, які поверталися з Єгипту, перетворили свої місця на "свинарник"

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували у Facebook-спільноті "Харків 1654"( щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

За словами автора запису, пасажири навіть проігнорували попередження від стюардес рейсу.

"Я просто в шоці від наших земляків. На борту літака Харків-Хургада 21.04.21 летіли свині, які просто кидали сміття на підлогу. Стюардеси 4 рази просили за 4 години віддати їм сміття. Просто жесть, немає слів і дуже соромно!",- йдеться у підписі.

На опублікованих кадрах видно, що всюди були розкидані порожні і недопиті пляшки, пакети з-під чіпсів, папірці тощо.

Українці в мережі були також обурені такою поведінкою пасажирів.
"Не допускати саме цих пасажирів на борт авіакомпанії. Нехай наступного разу пошукають іншого перевізника. Позорище голодуюче! А потім єгиптяни в шоці від таких туристів", "Боги були на відпочинку", "дешевий тур - дешеві люди", - писали в коментарях під відео.

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