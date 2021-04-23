Біля Ужгороду місцеві жителі ймовірно спостерігали торнадо
Про це повідомляє видання RTVS.
У четвер, 22 квітня, в селі Плоске, що поруч біля словацького міста Кошице, торнадо пошкодив дахи трьох будинків.
Як повідомили в місцевому Гідрометцентрі, що утворився вихор, є початковою стадією торнадо-утворенню торнадо передував сильний дощ і град.
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Як стверджують місцеві жителі, вихор піднімав у повітря металеві шматки покрівлі і відносив їх на 30 метрів.
Зараз у селах, де стихійне лихо завдало шкоди майну мешканців, очікують висновку експертів страхових компаній.
Раніше ми писали, що Запорізька область ніяк не може видертися з числа "червоних" регіонів.
Однак лікарі повідомляють, що ковід поступово "відпускає" область.
Наприклад в Пологівській лікарні є 50 ліжкомісць для пацієнтів з ковидом - там лікують не тільки жителів міста, а й жителів інших територій, зокрема, Гуляйполя і Бельмака.
Останні три тижні в медзакладі фіксують майже 100% завантаженість ліжок - в стаціонар пацієнти потрапляють у важкому стані.
"Звертаються до лікарів пізно. І вірус став агресивнішим. Ставитися до ковіда легковажно-не можна", - кажуть медики.
Медики радять відмовитися від самолікування і звертатися до фахівців.
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