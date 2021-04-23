Буря з градом пронеслася на Західній Україні
Кадри негоди опублікували "slyxu_irshava".
Очевидці негоди розповіли, що рясним градом засипало село Доробратове Мукачівської громади, село Ільниця Іршавської громади.
Також під удар потрапило село Нижнє Болотне Зарічанської громади та село Онок Виноградівської громади.
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Місцеві жителі діляться кадрами стихії.
Чи виживе розсада, яку місцеві жителі почали висаджувати у себе на городах - велике питання, так як судячи з відео, град був значних розмірів.
Раніше ми писали, що біля Ужгорода місцеві жителі ймовірно спостерігали торнадо.
У четвер, 22 квітня, в селі Плоске, що поруч біля словацького міста Кошице, торнадо пошкодив дахи трьох будинків.
Як повідомили в місцевому Гідрометцентрі, що утворився вихор, є початковою стадією торнадо-утворенню торнадо передував сильний дощ і град.
Як стверджують місцеві жителі, вихор піднімав у повітря металеві шматки покрівлі і відносив їх на 30 метрів.
Зараз у селах, де стихійне лихо завдало шкоди майну мешканців, очікують висновку експертів страхових компаній.
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