Буря з градом пронеслася на Західній Україні

Кадри негоди опублікували "slyxu_irshava".

Очевидці негоди розповіли, що рясним градом засипало село Доробратове Мукачівської громади, село Ільниця Іршавської громади.

Також під удар потрапило село Нижнє Болотне Зарічанської громади та село Онок Виноградівської громади.

Місцеві жителі діляться кадрами стихії.

Чи виживе розсада, яку місцеві жителі почали висаджувати у себе на городах - велике питання, так як судячи з відео, град був значних розмірів.

Раніше ми писали, що біля Ужгорода місцеві жителі ймовірно спостерігали торнадо.

У четвер, 22 квітня, в селі Плоске, що поруч біля словацького міста Кошице, торнадо пошкодив дахи трьох будинків.

Як повідомили в місцевому Гідрометцентрі, що утворився вихор, є початковою стадією торнадо-утворенню торнадо передував сильний дощ і град.

Як стверджують місцеві жителі, вихор піднімав у повітря металеві шматки покрівлі і відносив їх на 30 метрів.

Зараз у селах, де стихійне лихо завдало шкоди майну мешканців, очікують висновку експертів страхових компаній.