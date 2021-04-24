Вербна неділя випадає на шостий тиждень Великого посту - це остання неділя перед Великоднем
Великдень цього року припадає на 2 травня. У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.
Вербу освячують у храмах напередодні, в суботу ввечері 24 квітня на Всеношному бдінні.
Головною традицією цього свята є освячення верби.
Гілочки прийнято зберігати вдома протягом усього року до наступного Великодня. Вважається, що верба захистить будинок від бід і напастей.
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Як освятити вербу під час карантину
Цього року віруючі не зможуть відвідувати храми через карантин.
Щоб освятити вербу будинку, потрібно купити гілочки верби, окропити їх будинку святою водою і вимовити ці слова вголос:
"Освячуються верби ці, благодаттю Всесвятаго Духа і окропленням води ця священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!”.
Як потрібно зберігати вербу
У воді освячену вербу зберігати не прийнято: інакше вона зацвіте. Вербу залишають за іконою – можна в порожній вазочці, можна просто прикріпити до стіни.
Куди подіти торішню вербу
Ні в якому разі не можна просто викидати вербу з минулого року.
Прийнято спалюють стару вербу будинку, в печі, або відносять її до церкви, де її спалять з молитвами. Якщо вирішили спалити самостійно, то попіл потрібно висипати під дерево в саду або розвіяти над річкою.
Якщо старі гілочки пустили молоді пагони-їх потрібно висадити їх в землю, але не вдома, а в лісі або на березі річки.
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