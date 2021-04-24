Вербна неділя випадає на шостий тиждень Великого посту - це остання неділя перед Великоднем

Великдень цього року припадає на 2 травня. У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.

Вербу освячують у храмах напередодні, в суботу ввечері 24 квітня на Всеношному бдінні.

Головною традицією цього свята є освячення верби.

Гілочки прийнято зберігати вдома протягом усього року до наступного Великодня. Вважається, що верба захистить будинок від бід і напастей.

Як освятити вербу під час карантину

Цього року віруючі не зможуть відвідувати храми через карантин.

Щоб освятити вербу будинку, потрібно купити гілочки верби, окропити їх будинку святою водою і вимовити ці слова вголос:

"Освячуються верби ці, благодаттю Всесвятаго Духа і окропленням води ця священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!”.

Як потрібно зберігати вербу

У воді освячену вербу зберігати не прийнято: інакше вона зацвіте. Вербу залишають за іконою – можна в порожній вазочці, можна просто прикріпити до стіни.

Куди подіти торішню вербу

Ні в якому разі не можна просто викидати вербу з минулого року.

Прийнято спалюють стару вербу будинку, в печі, або відносять її до церкви, де її спалять з молитвами. Якщо вирішили спалити самостійно, то попіл потрібно висипати під дерево в саду або розвіяти над річкою.

Якщо старі гілочки пустили молоді пагони-їх потрібно висадити їх в землю, але не вдома, а в лісі або на березі річки.

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