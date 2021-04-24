Українців попереджають про магнітну бурю 24 квітня
Сильний геомагнітний спалах очікується в суботу 24 квітня. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Лабораторії рентгенівської лабораторії Сонця ФІАН.
Спалах очікується хоча і середньої інтенсивності, але все ж він може стати причиною проблем зі здоров'ям у деяких людей.
Також, судячи з розміщених даних, четвертого травня очікується перша магнітна буря, але найсильніша припаде на середину місяця. Остання триватиме цілий тиждень.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Дружина DZIDZIO видала непривабливу правду про український шоу-бізнес: "Це психологія жебрака"
Старого "Вечірнього кварталу" більше не буде, Кошовий і Ткач видали деталі: "Друзі..."
Полякова в гніві звернулася до українців з Туреччини: "Відсьогодні всім божевільним..."
Потап потрапив у халепу через невдалий купальник Наді Дорофєєвої: "Аж пельмень випадає"
Так, люди, які чутливі до спалахів на сонці, відчують нездужання 12 травня, 13 і 14 травня. У ці дні буде пік, а з 15 і по 18 травня інтенсивність спалахів зменшиться.
Нагадаємо, вчені з'ясували, що магнітні бурі уповільнюють кровотік в судинах, в результаті падає потужність серцевих скорочень. Внаслідок у людей може виникнути аритмія.
Крім того, через стрибки кров'яного тиску у людини виникає наростальний головний біль, а дихання утруднюється.
Недолік кисню призводить до болю в серці й суглобах, запаморочення. У літніх людей загострюються хронічні хвороби й вони відчувають занепад сил.
Метеозалежним людям потрібно стежити за прогнозами геомагнітних коливань, щоб підготуватися. У профілактичних цілях не варто вживати спиртне, а краще їсти більше фруктів, багатих калієм і магнієм.
Також варто знизити фізичні навантаження на серцево-судинну систему.
Нагадаємо, магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати.
Як повідомляла Politeka, у травні українці отримають тривалі вихідні: будемо відпочивати чотири дні поспіль і не тільки.
Також Politeka писала, у NASA вперше дізналися, який клімат на Марсі: "від -20 градусів до...".