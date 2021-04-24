Українців попереджають про магнітну бурю 24 квітня

Сильний геомагнітний спалах очікується в суботу 24 квітня. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Лабораторії рентгенівської лабораторії Сонця ФІАН.

Спалах очікується хоча і середньої інтенсивності, але все ж він може стати причиною проблем зі здоров'ям у деяких людей.

Також, судячи з розміщених даних, четвертого травня очікується перша магнітна буря, але найсильніша припаде на середину місяця. Остання триватиме цілий тиждень.

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Так, люди, які чутливі до спалахів на сонці, відчують нездужання 12 травня, 13 і 14 травня. У ці дні буде пік, а з 15 і по 18 травня інтенсивність спалахів зменшиться.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що магнітні бурі уповільнюють кровотік в судинах, в результаті падає потужність серцевих скорочень. Внаслідок у людей може виникнути аритмія.

Крім того, через стрибки кров'яного тиску у людини виникає наростальний головний біль, а дихання утруднюється.

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Недолік кисню призводить до болю в серці й суглобах, запаморочення. У літніх людей загострюються хронічні хвороби й вони відчувають занепад сил.

Метеозалежним людям потрібно стежити за прогнозами геомагнітних коливань, щоб підготуватися. У профілактичних цілях не варто вживати спиртне, а краще їсти більше фруктів, багатих калієм і магнієм.

Також варто знизити фізичні навантаження на серцево-судинну систему.

Нагадаємо, магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати.

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