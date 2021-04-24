Українців попереджають про магнітну бурю 24 квітня

Сильний геомагнітний спалах очікується в суботу 24 квітня. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Лабораторії рентгенівської лабораторії Сонця ФІАН.

Спалах очікується хоча і середньої інтенсивності, але все ж він може стати причиною проблем зі здоров'ям у деяких людей.

Також, судячи з розміщених даних, четвертого травня очікується перша магнітна буря, але найсильніша припаде на середину місяця. Остання триватиме цілий тиждень.

Так, люди, які чутливі до спалахів на сонці, відчують нездужання 12 травня, 13 і 14 травня. У ці дні буде пік, а з 15 і по 18 травня інтенсивність спалахів зменшиться.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що магнітні бурі уповільнюють кровотік в судинах, в результаті падає потужність серцевих скорочень. Внаслідок у людей може виникнути аритмія.

Крім того, через стрибки кров'яного тиску у людини виникає наростальний головний біль, а дихання утруднюється.

Недолік кисню призводить до болю в серці й суглобах, запаморочення. У літніх людей загострюються хронічні хвороби й вони відчувають занепад сил.

Метеозалежним людям потрібно стежити за прогнозами геомагнітних коливань, щоб підготуватися. У профілактичних цілях не варто вживати спиртне, а краще їсти більше фруктів, багатих калієм і магнієм.

Також варто знизити фізичні навантаження на серцево-судинну систему.

Нагадаємо, магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати.

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