Стало відомо, у скільки українцям обійдеться Великодній кошик у 2021 році

Як передає Politeka.net, детальну інфографіку по областях надали на сайті Національного наукового центру»Інститут аграрної економіки".

Згідно з розрахунками вчених, найдешевший Великодній кошик буде в Тернопільській області - 868 грн, а найдорожчим - 1060 грн - в Києві.

Така тенденція спостерігається протягом шести років, уточнили в науковому центрі.

У набір входять: м'ясні продукти, сир, яйця, паска, вершкове масло, сир і сир, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука і червоне вино.

Житель Західних регіонів Великодній кошик обійдеться в 887-949 гривень.

В центр України - від 902 до 1060 грн.

На Сходу країни ціни коливатимуться в межах 924-1011 грн.

Вартість пасхального кошика в південних областях від 929 до 972 гривень.

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