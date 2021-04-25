Синоптики дали прогноз погоди в Україні на останній місяць весни
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, пише "ТСН".
Він розповів, що за його прогнозами травень буде з мінливою погодою з періодами тепла і похолоданнями з заморозками.
"Весна така і повинна бути в цьому році. 2021 під управлінням Сатурна, року Сатурна все перевертають, у весну вносять зиму. Весна холодна, дерева розпускаються пізно, трава повільно росте. Додатково до цього ще й Великдень цього року пізно, 2 травня. Природна закономірність, що до Великодня ніколи немає тепла", - говорить Горбань.
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У той же час він прогнозує, що Травень принесе і теплі дні, а в кінці місяця буде навіть жарко.
"1-2 травня - буде тепло, 3 травня - очікується дощ, а ось 4 травня - в Україну прийде похолодання з заморозками, яке триматиметься до 7 числа. У період з 8 по 11 травня буде тепло, але похмуро, 12-21 травня - сонячно і тепло, 22-23 травня - дощі і в кінці місяця - спека, в останній день місяця, 30 травня, йтиме дощ", - поділився народний синоптик.
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Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.
«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.
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