В Україні різко погіршиться погода

Про це інформує прес-служба ДСНС.

У понеділок, 26 квітня, на Закарпатті пройдуть дощі з мокрим снігом, в регіоні очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня.

"За даними Укргідрометцентру, 26 квітня у зв'язку з опадами у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу, у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомляють у ДСНС.

Рятувальники і синоптики попереджають, що в ніч з 25 по 27 квітня в більшості регіонів будуть заморозки.

"За інформацією Укргідрометцентру, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3 ° (II рівень небезпеки, Помаранчевий), в південних областях - заморозки на поверхні грунту 0-5 ° (I рівень небезпеки, жовтий) ", - заявили в прес-службі ДСНС.

Крім того раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на останній місяць весни

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Він розповів, що за його прогнозами Травень буде з мінливою погодою з періодами тепла і похолоданнями з заморозками.

У той же час він прогнозує, що Травень принесе і теплі дні, а в кінці місяця буде навіть жарко.

"1-2 травня - буде тепло, 3 травня - очікується дощ, а ось 4 травня - в Україну прийде похолодання з заморозками, яке триматиметься до 7 числа. У період з 8 по 11 травня буде тепло, але похмуро, 12-21 травня - сонячно і тепло, 22-23 травня - дощі і в кінці місяця - спека, в останній день місяця, 30 травня, йтиме дощ", - поділився народний синоптик.

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