В Україні різко знизилася захворюваність ковідом
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
В Україні за минулу добу, 25 квітня, зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусу.
За його словами, захворіли в тому числі 221 дитина і 54 медпрацівника.
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За минулу добу:
госпіталізовано-2 061 осіб;
летальних випадків-195;
одужало-6 910 осіб;
проведено тестувань за добу-25 248 .
Зазначимо, що 25 квітня в Україні оновили список карантинних зон. Так, "червоні": Київська, Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
У" помаранчевій " зоні тепер Дніпропетровський, Рівненська, Вінницька, Черкаська, Волинський, Кіровоградський, Тернопільська, Донецька та Луганська області.
П'ять областей знаходяться на "жовтому" рівні: Херсонський, Закарпатська, Одеська, Івано - Франківська та Чернівецька.
У зеленій зоні поки немає областей.
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