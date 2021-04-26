У Львові оштрафували працівницю магазину, яка перебувала без маски в закритому приміщенні в неробочий час

Як передає Politeka.net , про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Олег Мацех (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, сума штрафу склала 170 грн.

"На камерах видно, як стрімко четверо поліцейських кинулися усувати "правопорушення", скориставшись при цьому камерою особистого телефону. Їх не зупинила вивіска на дверях про те, що магазин не працює, що вже майже дев'ять вечора, що двері зачинені і що в цей час, це вже не магазин, а приватна територія!",- поділився чоловік.

Також він зазначив, що протокол про правопорушення був складений з порушенням, оскільки після закриття приміщення магазину вважається приватною власністю, де можна знаходитись без маски.