У Києві можуть послабити карантин

Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, це стане можливим вже до кінця поточного тижня.

"Київ вже виходить з" червоної " зони. Думаю, точно до кінця цього тижня це станеться. Ситуація із захворюваністю в столиці стабілізується", - заявив міністр у коментарі "Стране".

Раніше в мерії столиці попередили, що на Великдень в місті планується ввести додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не сталося інфекційного "вибуху".

Варто зазначити, що станом на 25 квітня в "червоній" карантинній зоні знаходиться 10 областей і місто Київ.

У "помаранчевій" - 9 регіонів.

П'ять областей знаходяться в "жовтій" зоні.

У зеленій зоні поки немає областей.

Також варто відзначити, що за неділю, 25 квітня, в Україні було підтверджено 5 062 нових випадки коронавірусу, госпіталізували 2 061 людини, померли 195 хворих, одужали 6 910 осіб.

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