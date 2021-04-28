В Україні на чистий Четвер поліпшуватимуться погодні умови
Як передає Politeka.net, прогнозом погоди на 29 квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, вже починаючи з четверга в Україні буде набирати обертів потепління.
"Протягом дня температура повітря в більшості областей досягне + 13 + 18 градусів.
Свіже завтра-на Сумщині, на морських узбережжях і, звичайно, в Карпатах. У четвер буде в Україні багато сонця, лише в західних областях пройдуть періодичні дощі і навіть подекуди гриміти", - повідомила Діденко.
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Чистий Четвер-це символ глибокого фізичного і духовного очищення для людини. Його історія йде ще за часів Таємної вечері, де Ісус Христос омивав ноги Своїм учням.
Варто відзначити, що починаючи з Чистого четверга і до Страсної п'ятниці не варто залишати невимитий посуд і замочене, але не випрану білизну.
У цей світлий день триває суворий піст.
Вранці Чистого четверга прийнято йти на літургію до церкви для сповіді і причастя, перед цим нічого не ївши.
Саме 29 квітня варто починати підготовку великодніх страв. Братися за випікання пасок, розмальовки яєць і приготування святкових страв потрібно тільки після збирання.
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