В Україні у травні з'явилося нове свято

Указ президента України №181/2021 від 29 квітня оприлюднено на сайті Офісу президента.

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відзначатимуть щорічно 25 травня.

Свято встановлено з урахуванням значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення безпеки та захисту державного суверенітету.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.

«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.