У Велику Суботу православні готуються зустріти Великдень-Світле Христове Воскресіння

За переказами, після смерті Ісус зійшов у пекло, щоб визволити душі праведників, які там нудяться, в тому числі і Адама і Єву.

Ісус своєю смертю спокутував їхні гріхи.

У цю Велику Суботу, в цьому році дата випадає 1 травня, православний світ завмирає, в очікуванні світлого свята.

У віруючих, хто тримає піст-сьогодні день сухоїдіння і молитви.

У суботу перед Великоднем не можна важко працювати-прибирати, ремонтувати, прати, будувати, копати, садити.

Категорично не можна лихословити, злитися, заздрити, не можна конфліктувати і пліткувати.

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Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.

«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.