Погода 1 травня може здивувати українців у цьому році
Наші предки були впевнені, що якщо перший день травня дощовий - варто чекати кардинальної зміни погоди вже найближчим часом.
А ось якщо ж 1 травня тепло, значить в кінці місяця похолодає.
Також спостерігали за тваринами: якщо вони жадібно пили воду в цей день-чекай гарного врожаю влітку.
Якщо ліс опушився до того, як закуковала Зозуля - урожай буде хорошим.
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Як повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко, в Україні на свята буде тепло.
Температура повітря в денний час очікується +15 +20 градусів, якщо сонечко буде наполегливіше то +20 +24 градуси.
1 травня, в суботу, дощі пройдуть в західних і східних областях, на решті території України переважатиме суха погода.
До слова, У Велику Суботу православні готуються зустріти Великдень – Світле Христове Воскресіння.
За переказами, після смерті Ісус зійшов в пекло, щоб визволити душі нудяться там праведників, в тому числі і Адама і Єву.
Ісус своєю смертю спокутував їхні гріхи.
У цю Велику Суботу, в цьому році дата випадає 1 травня, православний світ завмирає, в очікуванні світлого свята.
У віруючих, хто тримає піст-сьогодні день сухоїдіння і молитви.
У суботу перед Великоднем не можна працювати-прибирати, ремонтувати, прати, будувати, копати, садити.
Категорично не можна лихословити, злитися, заздрити, не можна конфліктувати і пліткувати.
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