Погода 1 травня може здивувати українців у цьому році

Наші предки були впевнені, що якщо перший день травня дощовий - варто чекати кардинальної зміни погоди вже найближчим часом.

А ось якщо ж 1 травня тепло, значить в кінці місяця похолодає.

Також спостерігали за тваринами: якщо вони жадібно пили воду в цей день-чекай гарного врожаю влітку.

Якщо ліс опушився до того, як закуковала Зозуля - урожай буде хорошим.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко, в Україні на свята буде тепло.

Температура повітря в денний час очікується +15 +20 градусів, якщо сонечко буде наполегливіше то +20 +24 градуси.

1 травня, в суботу, дощі пройдуть в західних і східних областях, на решті території України переважатиме суха погода.

До слова, У Велику Суботу православні готуються зустріти Великдень – Світле Христове Воскресіння.

За переказами, після смерті Ісус зійшов в пекло, щоб визволити душі нудяться там праведників, в тому числі і Адама і Єву.

Ісус своєю смертю спокутував їхні гріхи.

У цю Велику Суботу, в цьому році дата випадає 1 травня, православний світ завмирає, в очікуванні світлого свята.

У віруючих, хто тримає піст-сьогодні день сухоїдіння і молитви.

У суботу перед Великоднем не можна працювати-прибирати, ремонтувати, прати, будувати, копати, садити.

Категорично не можна лихословити, злитися, заздрити, не можна конфліктувати і пліткувати.