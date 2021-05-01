Українцям розповіли про прийняте рішення щодо травневих свят

Так, у лісах Херсонщини пікніків на травневі свята не буде, оскільки стовпотворіння загрожує черговим спалахом ковіда, передає "Херсон Типовий".

Таке рішення прийняла обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За порядком стежитимуть правоохоронці та співробітники лісгоспів, на порушників складуть адміністративні протоколи.

"Вже з сьогоднішнього дня (29 квітня) covid-патрулі не рідше п'яти разів на день будуть навідуватися і на ТРЦ «Фабрика» в Херсоні. Відвідувачів, які не дотримуються масочний режим і соціальну дистанцію, також будуть штрафувати", - говорив заступник голови регіональної комісії з ТЕБ і НС Вадим Чабан.

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Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.

«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.