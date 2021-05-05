На Рівненщині після богослужінь безвісти зникла жінка
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
83-річна мешканка села Певжа не повернулася додому після богослужіння в місцевому храмі.
За даними правоохоронців останній раз пенсіонерку бачили приблизно о 03: 30 на одній з вулиць села. Наразі її місце перебування невідоме.
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За словами сестри зниклої, їй важко ходити, але вона при здоровому глузді.
Місцеві жителі кажуть, що жінки вже може не бути в селі.
"Це просто вивезена з села, або збили, або так вивезли. Тут її немає в селі", - заявив "ТСН" місцевий житель.
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Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки, повідомте в поліцію за номером телефону 098 957 44 37 або 102.
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