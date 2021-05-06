Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала себе в міні, розповівши про залежність
Як пише Politeka.net, Христина не так давно вийшла заміж за популярного телеведучого Володимира Остапчука, який пішов від колишньої дружини, залишивши її з дітьми. Але зараз зірка щасливий з новою дружиною і можна часто побачити спільні фото пари.
Але цього разу Христина вирішила опублікувати фото в міні-сукні. Дівчина залізла на стіл, демонструючи ніжки, а в руках тримала чашечку кави.
"Не розмовляйте зі мною, поки я не вип'ю 2 чашки кави!
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Привіт, я Христина і я-кавоманка!",- написала Христина.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ніжки вогонь"," красуня", " Ох яке фото!!! Сторінка журналу просто....", "Фото, просто шикарно", "я теж)) дуже люблю каву", " Фото..а я більше чай люблю, а кава тільки з молоком якщо", "вчора день без кофеїну вирішила влаштувати...безглуздий день в стані овоча", "аналогічно) два ранкових Еспресо обов'язково".
Повідомлялося, що український телеведучий, зірка шоу" Маска " Володимир Остапчук примчав до Єгипту до своєї дружини Христини, яка вже майже тиждень відпочиває без нього.
В Instagram зіркової пари з'явилися спільні кадри. Володимир і Христина відразу ж стали надолужувати згаяне, відпочиваючи на повну. Крім цього, вони поділилися з шанувальниками особистими кадрами, показавши, як вони один за одним скучили.
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