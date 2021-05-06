Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поскаржилася в сторісі

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших телеведучих українського телебачення. Зокрема, красуню знають завдяки проекту " Хто зверху?". Сьогодні, 5 травня, красуня вирушила знімати промо для 11 сезону шоу.

Красуня зняла сторіс в Instagram, як виявила труси на знімальному майданчику:

"Трусики Сергія Дмитровича. Мммм... Сергійко, а це твої білі трусики?",- запитала в підсумку Леся.

"Так", - відповів колега по знімальному майданчику Сергій Притула.

Після цього Леся записала ще одне відео, в якому поскаржилася, що їй не купують трусики для зйомок і доводиться приходити в своїх:

"А чому мені трусики не купують? Чому я в своїх приходжу? Ти теж купила мені трусики? Ой..."

Повідомлялося, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк на терасі багатоповерхівки покрасувалася з новим образом.

На стильних кадрах Леся з легкою посмішкою витончено позувала в короткому чорному топі і обтягуючих брюках, які підкреслили стрункі ноги артистки. Доповнила свій образ ведуча міні-сумочкою і класичними човниками на підборах.

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