Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поскаржилася в сторісі
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших телеведучих українського телебачення. Зокрема, красуню знають завдяки проекту " Хто зверху?". Сьогодні, 5 травня, красуня вирушила знімати промо для 11 сезону шоу.
Красуня зняла сторіс в Instagram, як виявила труси на знімальному майданчику:
"Трусики Сергія Дмитровича. Мммм... Сергійко, а це твої білі трусики?",- запитала в підсумку Леся.
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"Так", - відповів колега по знімальному майданчику Сергій Притула.
Після цього Леся записала ще одне відео, в якому поскаржилася, що їй не купують трусики для зйомок і доводиться приходити в своїх:
"А чому мені трусики не купують? Чому я в своїх приходжу? Ти теж купила мені трусики? Ой..."
Повідомлялося, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк на терасі багатоповерхівки покрасувалася з новим образом.
На стильних кадрах Леся з легкою посмішкою витончено позувала в короткому чорному топі і обтягуючих брюках, які підкреслили стрункі ноги артистки. Доповнила свій образ ведуча міні-сумочкою і класичними човниками на підборах.
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