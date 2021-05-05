Українська медсестра не припиняла працювати з самого початку пандемії



Своїми враженнями 55-річна старша медична сестра інфекційного відділення Вінницької клінічної лікарні №1 Марія Райковська поділилася в коментарі "



Вона з весни минулого року рятує пацієнтів з коронавірусом.



Своїми враженнями 55-річна старша медична сестра інфекційного відділення Вінницької клінічної лікарні №1 Марія Райковська поділилася в коментарі " 33 каналу ".Вона з весни минулого року рятує пацієнтів з коронавірусом.

За її словами, За весь час пандемії вона навіть не була у відпустці.



"Коли сказали, що працювати з ковидними хворими, не було паніки. З кожним звикаєш до цього. Ми вже працюємо другий рік в такому посиленому режимі", - поділилася Марія.

Медсестра зазначила, що і сама перехворіла вірусом.

"Почалося з температури і кашлю. Два тести негативних, третій позитивний. Лікуватися я не дуже люблю, але довелося лягти в рідне відділення. Я була в дуже важкому стані, таких навіть не було пацієнтів. Ураження легень більше 70%, сатурація 80 і навіть нижче", - згадала жінка.

На щастя, все обійшлося і вона продовжила рятувати українців.



Зазначимо, що станом на 5 травня За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 090 986 осіб, з них одужали 1 697 358 осіб, померли 45 077.



