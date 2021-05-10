В Україну йде довгоочікуване тепло

Про це заявив синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає "Обозреватель".

Він повідомив, що температура повітря незабаром сягатиме + 22...+ 27 градусів.

"Коливання температур буде залежати від регіонів України, але в цілому погода буде стабільно практично літньою", - заявив Мурмило.

За його словами холодна погода протримається в Україні до 10 травня, це пов'язано з повітряними масами з північного заходу.

"З 12 травня почнеться поступове підвищення температури – денної і нічної", - резюмував синоптик.

До слова, раніше ми писали що російський музикант Андрій Макаревич виступив з концертами в декількох містах Західної України.

Макаревич написав на своїй сторінці у Фейсбук, що відвідав Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці та Кам'янець-Подільський. "Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяке захолустье - маленькі міста по 200 000 чоловік. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів", - написав артист.

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