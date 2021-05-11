Астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків

За словами фахівця, в період з 10 по 16 травня зірки будуть особливо прихильні до чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.

Овен



Глоба запевняє, що на цьому тижні вас варто уникати контактів з людьми, які володіють негативною енергетикою, а велика удача чекає сімейних представників цього сузір'я. За словами астролога, у Овнів в цей період почнеться вдалий час в роботі і бізнесі. У вас з'явиться шанс значно збільшити прибуток.

Тілець



Представникам цього знака Зодіаку Глоба рекомендує намагатися виходити переможцями з будь-яких справ. Починається час, ідеально підходить для будь-якої роботи або для її зміни.

Діва

Народжених під цим сузір'ям чекає доленосна зустріч, яка позитивно вплине на все, що пов'язано з роботою. Також вас чекає успіх в любовній сфері. Астролог радить не розгубити всі шанси, які вам надати доля на цьому тижні.

Козоріг



В середині травня у вас з'явиться можливість зміцнити своє здоров'я, обіцяє астролог. Глоба зазначає, що цей тиждень буде дуже плідним в робочому плані, а в любовних справах у Козерогів настане ідилія.

Нагадаємо, шість знаків Зодіаку забудуть про неприємності після Великодня.

Як повідомляла Politeka, астролог Павло Глоба передрік велику удачу чотирьом знакам Зодіаку.

Також Politeka писала, що астролог Володіна передрекла світлий час чотирьом знакам Зодіаку.