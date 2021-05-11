У Запоріжжі 17-річний хлопець одягнув поліцейську форму і вийшов на вулиці міста

Як передає Politeka.net, подробиці незвичайного інциденту розповіли в прес-службі МВС України в Facebook.
Підлітка затримали справжні поліцейські, які приїхали на виклик про конфлікт з поліцейським.
Як виявилося, Максим надів форму поліцейського, щоб допомогти навести порядок у рідному місті.

"Форму вилучили, а з батьками підлітка буде проведена робота", - повідомили в поліції.

Раніше ми повідомляли, що 15-річний підліток повідомив в поліцію, що на нього з ножем напала рідна мати.

Як виявилося, 40 - річна жінка вдарила в груди ножем свого сина, який в цей момент спав у своїй кімнаті-хлопчик сам викликав собі швидку і поліцію.

Терміново приїхали правоохоронці та медики швидкої, які одразу госпіталізували хлопця.

Поранення виявилося не проникаючим, юнакові надали медичну допомогу і відпустили додому.

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