Астролог Павло Глоба назвав головних везунчиків

За словами фахівця, до кінця травня доля піднесе приємні сюрпризи п'ятьом знакам Зодіаку, передає sibfm.

Овен

Для народжений під цим сузір'ям останні тижні травня досить успішними. За словами астролога, вам буде везти не тільки на роботі, але і в особистому житті. Для цього Овнам необхідно більше уваги приділяти роботі.

Тілець

За словами фахівця, удача буде супроводжувати вас в робочих питаннях. Також у вас з'явиться шанс налагодити відносини з рідними і близькими.

Лев

Представникам цього знака Зодіаку, як каже Глоба, потрібно в травні шукати золоту середину між роботою і особистим життям. Приділяючи більше уваги одній зі сфер, ви можете погіршити справи в іншій.

Козоріг

Глоба запевняє, що Травень стане для вас вдалим на роботі. За словами фахівця, Козероги зможуть розраховувати на підвищення, а під кінець місяця вас чекає важливе відрядження.

Риби

Народжений під цим сузір'ям зможу не тільки залагодити особисте життя в травні, але і розбагатіти.

Нагадаємо, шість знаків Зодіаку забудуть про неприємності після Великодня.

Як повідомляла Politeka, астролог Павло Глоба передрік велику удачу чотирьом знакам Зодіаку.

Також Politeka писала, що астролог Володіна передрекла світлий час чотирьом знакам Зодіаку.