У Мережу потрапило листування учнів казанської гімназії №175 під час атаки стрілка
11 травня колишній учень гімназії 19-річний Ільназ Галявієв, озброєний мисливською рушницею, увірвався до навчального закладу і влаштував стрілянину. В результаті нападу загинули дев'ять осіб, серед них сім учнів і двоє вчителів.
У мережі опублікували листування вчителя і учнів 8 «Б» класу, яка відбувалася якраз під час нападу, пише "Стархит".
"Сидіть, будь ласка, тихо"," закрийте двері зсередини, хоч на швабру, хоч на що-небудь, тримайтеся всі разом", — писала Тетяна Сергіївна.
"Як не панікувати, якщо в школі стріляють!", "Двері смикають... Хтось двері смикає!"- писали перелякані учні.
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За часом, листування відбувалося якраз тоді, коли Ільназ Галявієв вже увірвався в школу і розстріляв кілька людей. За словами очевидців, він ходив коридорами, намагаючись потрапити і в інші кабінети.
Зокрема одна зі свідків трагедії пізніше писала в соцмережах, що Ільназ кілька разів вистрілив по дверях одного з кабінетів, але вона не піддалася, тому він переключив свою увагу на щось інше.
"Життя нашого класу трималося на двері кабінету, яку ми встигли закрити на ключ. Вона виявилася хорошої якості", - написала Аніса.
Нагадаємо, у Росії показали, що знайшли в квартирі Казанського стрілка, фото знахідок.
Як повідомляла Politeka, спливла заява "казанського" стрілка напередодні трагедії.
Також Politeka писала, що улюблена вчителька першокласників потрапила під кулі стрілка в Казані.