Синоптик дав прогноз погоди на літо в Україні

Народний синоптик Леонід Горбань дав детальний прогноз на кожен місяць, передає "ТСН".

Погода у червні в Україні

1-2 числа - тепло і дощі, 3-5 червня-спека, 6-7 червня-дощі, 9-22 червня-сухо і жарко, 25, 26, 30-дощі, з 23 червня і до кінця місяця-тепла погода;

Погода в липні в Україні

Початок місяця буде дощовим, з 4 по 8 липня - аномальна спека, 11-12 липня - дощі і бурі, 16-17 липня - дощі, з 18 по 28 липня - спека, 25-гроза і буря, 30 липня-дощі;

Погода в серпні в Україні

1-3 серпня-сильна спека, 2 серпня - гроза і буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 і 29 серпня - дощі, з 19 по 21 і з 23 по 26 серпня - спека.

Раніше ми писали, що в деяких регіонах України продовжили навчальний рік

В Міносвіти повідомляли, що українські школи можуть продовжити навчальний рік на Червень через карантин. Однак у освітніх установ зараз широкі автономні повноваження, і різні школи теоретично можуть встановити різні терміни закінчення навчального року навіть в одному і тому ж регіоні.

Так, учні шкіл у Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому продовжуватимуть відвідувати навчальні заклади у червні.

Навчальний рік там продовжили до 11, 8, 11 і до 14 червня відповідно.

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