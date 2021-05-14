Народне свято Бориса і Гліба відзначати 15 травня

Також його називають Солов'їним днем. Наші предки вірили, що спів солов'я 15 травня віщує настання літа.

Існувало дуже багато прикмет, які були пов'язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки і гарбуз. Щоб овочі вродили, 15 травня перед посівом заривали в землю перст.

Прикмети 15 травня:

Соловей піснею розливається - весну проводжає, а літо зустрічає.

Хто вранці почує солов'їні пісні - щасливим буде цілий рік.

У цей день не можна витрачати всі грошові кошти в цей день. Необхідно, щоб до вечора цього дня в гаманці залишилося хоча б трохи, нехай і дрібних, купюр.

Крім того, не бажано класти в гаманець разом з грошима чеки, в іншому випадку ви можете привернути до себе зайві витрати.

Нагадаємо, про Дні пророка Єремія, чому категорично не можна давати гроші в борг.

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