Народне свято Бориса і Гліба відзначати 15 травня
Також його називають Солов'їним днем. Наші предки вірили, що спів солов'я 15 травня віщує настання літа.
Існувало дуже багато прикмет, які були пов'язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки і гарбуз. Щоб овочі вродили, 15 травня перед посівом заривали в землю перст.
Прикмети 15 травня:
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- Соловей піснею розливається - весну проводжає, а літо зустрічає.
- Хто вранці почує солов'їні пісні - щасливим буде цілий рік.
У цей день не можна витрачати всі грошові кошти в цей день. Необхідно, щоб до вечора цього дня в гаманці залишилося хоча б трохи, нехай і дрібних, купюр.
Крім того, не бажано класти в гаманець разом з грошима чеки, в іншому випадку ви можете привернути до себе зайві витрати.
Нагадаємо, про Дні пророка Єремія, чому категорично не можна давати гроші в борг.
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