Артист помер на 70-му році життя, відомо про причину смерті

Про смерть актора повідомили в соцмережах, передає Politeka.net. Похорон артиста пройде в Душанбе.

Так, 15 травня помер радянський, таджицький актор театру і кіно, народний артист Таджикистану Назірмад Мусоєв. Смерть настала прямо під час зйомок нового фільму. Попередня причина - серцевий напад.

Колеги розповідають, що Мусоєв ніколи не скаржився на проблеми зі здоров'ям. Також про артиста вони відгукуються тепло. За словами колег, таджицькі режисери захоплювалися талантом Назірмада, а також його зовнішністю і голосом. Акторові часто пропонували ролі у фільмах.

Крім того, артисти розповідають, що їх колега був безкорисливою і культурною людиною.

Мусоєв народився у 1952 році. У 1976 році він закінчив навчання в Державному інституті театрального мистецтва імені Луначарського в Москві.

Все життя Мусоєв пропрацював у Державному молодіжному театрі імені Махмудджона Вохидова. Він удостоївся почесного звання "Народного артиста Таджикистану".

Популярність прийшла до актора після ролі Рустама у фільмі "Я їй подобаюся" 1985 року. Також він виконав ролі в таких стрічках: "Тривожний виліт", "Орлина гора", "Іспит", "Весілля не відбулося", "Раміда", "Аль-Бухарі".

Після виходу на пенсію, Мусоєв і далі грав на сцені. В останні два роки він виконав ролі в спектаклях "П'ять дружин Ходжі Насріддіна" і "Тарма".

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