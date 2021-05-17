Артист помер на 70-му році життя, відомо про причину смерті
Про смерть актора повідомили в соцмережах, передає Politeka.net. Похорон артиста пройде в Душанбе.
Так, 15 травня помер радянський, таджицький актор театру і кіно, народний артист Таджикистану Назірмад Мусоєв. Смерть настала прямо під час зйомок нового фільму. Попередня причина - серцевий напад.
Колеги розповідають, що Мусоєв ніколи не скаржився на проблеми зі здоров'ям. Також про артиста вони відгукуються тепло. За словами колег, таджицькі режисери захоплювалися талантом Назірмада, а також його зовнішністю і голосом. Акторові часто пропонували ролі у фільмах.
Крім того, артисти розповідають, що їх колега був безкорисливою і культурною людиною.
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Мусоєв народився у 1952 році. У 1976 році він закінчив навчання в Державному інституті театрального мистецтва імені Луначарського в Москві.
Все життя Мусоєв пропрацював у Державному молодіжному театрі імені Махмудджона Вохидова. Він удостоївся почесного звання "Народного артиста Таджикистану".
Після виходу на пенсію, Мусоєв і далі грав на сцені. В останні два роки він виконав ролі в спектаклях "П'ять дружин Ходжі Насріддіна" і "Тарма".
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