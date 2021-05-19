Відомий американський актор Чарльз Гродін, який зіграв батька в комедіях "Бетховен" пішов з життя у віці 86 років
Гродін пішов з життя у вівторок у Вілтоні, штат Коннектикут, від раку кісткового мозку, повідомив його син Ніколас Гродін, передає The Associated Press.
Гродін почав акторську кар'єру з ролі барабанщика у фільмі "2000 льє під водою". Але став популярним після ролі в декількох частинах "Бетховена", рімейку" Кінг-Конга "і комедії"встигнути до півночі". У 1970-х знаменитість зіграв у бродвейському мюзиклі "в цей же час, в наступному році".
"Бетховен" приніс йому успіх в жанрі сімейної комедії про тварин в 1992 році. На питання, чому він взяв на себе таку роль, він сказав Associated Press, що щасливий отримати цю роботу.
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У 90-ті роки Гродін зарекомендував себе як ліберальний коментатор на радіо і телебаченні. Він також написав п'єси і телевізійні сценарії, отримавши премію «Еммі " за роботу в спеціальному випуску Пола Саймона 1997 року, і написав кілька книг, в яких з гумором розмірковує про його злети і падіння в шоу-бізнесі.
У Гродіна було двоє дітей: дочка Меріон (комік) від його шлюбу з Джулі Фергюсон і син Ніколас від шлюбу з Елісою Дурвуд. На деякий час у 2000-х Гродін пішов з шоу-бізнесу, щоб бути домашнім батьком для своїх дітей.
У мережі піднялася хвиля скорботи.
"RIP Чарльз Гродін, абсолютний геній", " мій улюблений Чарльз Гродін був відмінним другом як на екрані, так і поза ним. Люб'язний, красивий, талановитий, чарівний! Я буду дуже по ньому нудьгувати", " є вирази обличчя Чарльза Гродіна в Бетховені, які віддрукувалися в моєму мозку протягом десятиліть. Зневага, яку ця людина відчувала до своєї собаки, була найсмішнішою річчю на планеті для п'ятирічного Тревора. І це досі весело", - пишуть у соцмережах.
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