Відомий американський актор Чарльз Гродін, який зіграв батька в комедіях "Бетховен" пішов з життя у віці 86 років

Гродін пішов з життя у вівторок у Вілтоні, штат Коннектикут, від раку кісткового мозку, повідомив його син Ніколас Гродін, передає The Associated Press.

Гродін почав акторську кар'єру з ролі барабанщика у фільмі "2000 льє під водою". Але став популярним після ролі в декількох частинах "Бетховена", рімейку" Кінг-Конга "і комедії"встигнути до півночі". У 1970-х знаменитість зіграв у бродвейському мюзиклі "в цей же час, в наступному році".

"Бетховен" приніс йому успіх в жанрі сімейної комедії про тварин в 1992 році. На питання, чому він взяв на себе таку роль, він сказав Associated Press, що щасливий отримати цю роботу.

У 90-ті роки Гродін зарекомендував себе як ліберальний коментатор на радіо і телебаченні. Він також написав п'єси і телевізійні сценарії, отримавши премію «Еммі " за роботу в спеціальному випуску Пола Саймона 1997 року, і написав кілька книг, в яких з гумором розмірковує про його злети і падіння в шоу-бізнесі.

У Гродіна було двоє дітей: дочка Меріон (комік) від його шлюбу з Джулі Фергюсон і син Ніколас від шлюбу з Елісою Дурвуд. На деякий час у 2000-х Гродін пішов з шоу-бізнесу, щоб бути домашнім батьком для своїх дітей.

У мережі піднялася хвиля скорботи.

"RIP Чарльз Гродін, абсолютний геній", " мій улюблений Чарльз Гродін був відмінним другом як на екрані, так і поза ним. Люб'язний, красивий, талановитий, чарівний! Я буду дуже по ньому нудьгувати", " є вирази обличчя Чарльза Гродіна в Бетховені, які віддрукувалися в моєму мозку протягом десятиліть. Зневага, яку ця людина відчувала до своєї собаки, була найсмішнішою річчю на планеті для п'ятирічного Тревора. І це досі весело", - пишуть у соцмережах.

RIP Charles Grodin, an absolute genius pic.twitter.com/11YBdTYrdD — Steve Agee (@steveagee) May 18, 2021

There are facial expressions that Charles Grodin make in Beethoven that have been imprinted into my brain for decades. The disdain this one man had for his dog was the funniest thing on the planet for a 5 year old Trevor. And it's still funny. This man never phoned it in. RIP. pic.twitter.com/ES8BS2uRQL — tjd (@tjdobbin) May 18, 2021

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