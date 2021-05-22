В Україні помінялися правила виплати та нарахування субсидій. Громадянам пояснили нюанси

На популярні питання, пов'язані з оформленням держдопомоги на оплату комуналки, відповіли на YouTube-каналі "Народна Думка", передає Politeka.net.

Важливе нововведення, про яке варто знати українцям, субсидії тепер виплачуватимуть виключно готівкою. У Мінсоцполітики попередили, що рішення почне діяти з травня 2021 року.

Всім українцям необхідно буде відкривати рахунок у банку для нарахування держдопомоги. Виняток (тобто видаватимуть, як і раніше, через пошту): люди старше 80 років, люди з першою групою інвалідності і люди, які не здатні обслуговувати себе самостійно.

Крім того, в Україні змінили процедуру нарахування субсидій, у зв'язку з чим українцям потрібно подати нову заяву і декларацію протягом п'яти місяців (травень - вересень). Ведучий каналу "Народна Думка" підкреслив, що в цей період люди оформляють цей вид держдопомоги на наступний опалювальний сезон + літній період .

Нагадаємо, цього року в Україні всерйоз взялися за одержувачів субсидій. Перевірку претендентів тепер проводять два відомства Мінсоцполітики та Мінекономіки.

Декларація, яку заповнюють претенденти на субсидії, тепер включатиме кілька нових пунктів. Необхідно вказати, чи володіє претендент на субсидію банківським депозитом у розмірі понад 25 прожиткових мінімумів. І важливо, щоб такою особою не здійснювалися покупки валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень, про що теж треба буде вказувати в декларації.

Відповідаючи на ще одне питання глядачів, ведучий "Народної Думки" уточнив, що продаж нерухомості та сума, виручена з угоди, що тепер враховується в декларації, впливають на шанси отримання субсидій.

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