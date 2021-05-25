Погода в Україні різко зміниться - в кінці місяця похолодає

Синоптики прогнозують, що початок червня буде прохолодним.

Згідно з даними сайту Gismeteo, останні дні травня будуть з дощами, і навіть з грозами. Найбільше опадів випаде на заході та півночі України.

У четвер-п'ятницю 27-28 числа температура повітря знизиться, а вже 30 травня і до 2 червня синоптики прогнозують, що на градусниках буде всього +12+13 на півночі і заході, а на Сході і півдні до +17.

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Червень

До 6 червня спеки чекати не варто, темпуратура буде до 21-22 градусів тепла.

16-17 червня можливе вже сильне похолодання, а теплішати почне з 22 червня.

Дощі ймовірні 2 червня, 6-8, 18-19, 24-26 і 30-го.

Липень

Протягом місяця досить жарко, від 27 до 29 градусів тепла. Також ймовірні сильні бурі – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.

У липні може випасти 45-50 мм дощу.

Серпень

З 1 по 11 серпня очікується сильна спека до 35 градусів. З 17-го числа температура знизиться до 26 градусів, а в кінці місяця і зовсім "похолодає" до 21-22.

Опади ймовірні 2, 9-10, 15, 22, 25 і 29 серпня.

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