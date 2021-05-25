26 травня наші предки називали днем Лукері-комарниці

Саме в цей день нібито оживають полчища комарів і мошок, якщо це сталося - потрібно чекати ягідного літа.

Поява комарів віщувало спекотне літо і якщо комахи були особливо настирливі - предки чекали сильних гроз.

"Комарі запищали, запасайся плащами", - говорили тоді.

В цей день люди були обережні: намагалися не залишати волосся на гребінці, їх спалювали в багатті або змивали водою. Якщо порушити заборону, то відносини в родині могли на довгий час розладнатися.

Не можна в цей день плакати, навіть якщо це сльози радості - можна залучити в своє життя хвороби і невдачі.

У цей день можна збирати трави - букет з Будяка і звіробою на рік здатний захистити господаря від порчі , а ромашка з волошкою – привернуть щастя.

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Синоптики прогнозують, що початок червня буде прохолодним.

Згідно з даними сайту Gismeteo, останні дні травня будуть з дощами, і навіть з грозами. Найбільше опадів випаде на заході та півночі України.

У четвер-п'ятницю 27-28 числа температура повітря знизиться, а вже 30 травня і до 2 червня синоптики прогнозують, що на градусниках буде всього +12+13 на півночі і заході, а на Сході і півдні до +17.

До слова про місячне затемнення 26 травня: названа небезпека дати і що не можна робити.

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