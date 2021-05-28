Нова дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Горняк поставила на місце "порадників" в Мережі
34-річна зірка зробила несподіване звернення в Instagram, попросивши українців не лізти в її стосунки з чоловіком, передає Politeka.net.
Як відомо, Володимир і Христина зіграли весілля, менш ніж через рік після його скандального розлучення з першою дружиною Оленою Войченко. Тоді ведучого звинувачували в тому, що він покинув двох маленьких дітей.
Остапчуки розписалася в РАГСі 15 жовтня 2020 без гостей, а саме ж весілля відбулося в ресторані в заміському комплексі в селі Вишеньки під Києвом. Під час романтичної церемонії Володимир, що розхвилювався, не зміг стримати сліз.
У нових "сторіз", які виставила Христина, дівчина зазначила, що разом з чоловіком побували днями в тому ресторані.
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"На мене нахлинули спогади, я переглянула всі відео і фото, я ніби там опинилася... І без зайвої скромності все-таки вважаю, що у нас було унікальне весілля!", - поділилася вона переживаннями.
Горняк показала серію кадрів з найбільш зворушливими моментами церемонії, отримавши масу коментарів в дірект і, як виявилося, не завжди приємних.
Зокрема, одна з її підписниць невтішно відгукнулася про Володимира, нібито попередивши Христину.
"Це нереально красиво! Але, на жаль, через пару років будемо дивитися ваші інтерв'ю зі сльозами і розповідями, коли зрозумієте, що це за людина. Зараз він прикидається добре і ви в ілюзії. Ви така хороша і світла дівчина, дуже шкода, що ви ніколи не стикалися з людьми такого психотипу і не знаєте", - написала користувачка.
Горняк не стримала емоцій, визвірившись у відповідь:
"А яка вам справа? Я вас питала, ваші рекомендації та поради? Ідіть геть з моєї сторінки і не пирскайте своєю отрутою. Дістали вже"
"Не дратуйте мене!", - підсумувала вона, підписавши кадр.
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