Нова дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Горняк поставила на місце "порадників" в Мережі

34-річна зірка зробила несподіване звернення в Instagram, попросивши українців не лізти в її стосунки з чоловіком, передає Politeka.net.

Як відомо, Володимир і Христина зіграли весілля, менш ніж через рік після його скандального розлучення з першою дружиною Оленою Войченко. Тоді ведучого звинувачували в тому, що він покинув двох маленьких дітей.

Остапчуки розписалася в РАГСі 15 жовтня 2020 без гостей, а саме ж весілля відбулося в ресторані в заміському комплексі в селі Вишеньки під Києвом. Під час романтичної церемонії Володимир, що розхвилювався, не зміг стримати сліз.

У нових "сторіз", які виставила Христина, дівчина зазначила, що разом з чоловіком побували днями в тому ресторані.

"На мене нахлинули спогади, я переглянула всі відео і фото, я ніби там опинилася... І без зайвої скромності все-таки вважаю, що у нас було унікальне весілля!", - поділилася вона переживаннями.

Горняк показала серію кадрів з найбільш зворушливими моментами церемонії, отримавши масу коментарів в дірект і, як виявилося, не завжди приємних.

Зокрема, одна з її підписниць невтішно відгукнулася про Володимира, нібито попередивши Христину.

"Це нереально красиво! Але, на жаль, через пару років будемо дивитися ваші інтерв'ю зі сльозами і розповідями, коли зрозумієте, що це за людина. Зараз він прикидається добре і ви в ілюзії. Ви така хороша і світла дівчина, дуже шкода, що ви ніколи не стикалися з людьми такого психотипу і не знаєте", - написала користувачка.

Горняк не стримала емоцій, визвірившись у відповідь:

"А яка вам справа? Я вас питала, ваші рекомендації та поради? Ідіть геть з моєї сторінки і не пирскайте своєю отрутою. Дістали вже"

"Не дратуйте мене!", - підсумувала вона, підписавши кадр.

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