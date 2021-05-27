В Україні очікується погіршення погодних умов
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.За словами фахівця, дощі, грози і тепло очікують жителів України в п'ятницю, 28 травня.
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Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань.
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Червень
До 6 червня спеки чекати не варто, темпуратура буде до 21-22 градусів тепла
16-17 червня можливо вже сильне похолодання, а теплішати почне з 22 червня.
Дощі ймовірні 2 червня, 6-8, 18-19, 24-26 і 30-го.
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Як повідомляла Politeka, стихія обрушилася на українську землю з новою силою: град миттєво змінив спеку, кадри.
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