За словами фахівця, дощі, грози і тепло очікують жителів України в п'ятницю, 28 травня.

Як передає Politeka.net , прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Отже, завтра в Україні періодичні дощі, +20+24, на Заході +15+20 градусів, на Лівобережжі +23+27, на Сході до +29 градусів", - зазначила Діденко.

Синоптик також попередила, що майже по всі території країни на вихідних очікується похолодання.