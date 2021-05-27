В Україні очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, дощі, грози і тепло очікують жителів України в п'ятницю, 28 травня.

"Отже, завтра в Україні періодичні дощі, +20+24, на Заході +15+20 градусів, на Лівобережжі +23+27, на Сході до +29 градусів", - зазначила Діденко.
Синоптик також попередила, що майже по всі території країни на вихідних очікується похолодання.

весна, дождь

Раніше ми писали, що українцям розповіли, якою буде погода влітку цього року

Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань.

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16-17 червня можливо вже сильне похолодання, а теплішати почне з 22 червня.

Дощі ймовірні 2 червня, 6-8, 18-19, 24-26 і 30-го.

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