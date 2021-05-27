Жіноча збірна України зі стрільби стала переможцем чемпіонату Європи

У фінальному поєдинку українки не залишили шансів збірній РФ.

Україна, за яку виступали Олена Костевич, Поліна Колеснікова та Юлія Коростильова, розгромила Росію з рахунком 17:11.

36-річна Костевич втретє стала чемпіонкою Європи. Раніше вона завойовувала "золоті" медалі в 2015 і 2016 роках. Також вона є дворазовою чемпіонкою світу.

37-річна Коростильова вже ставала переможницею командного чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичної зброї.

А ось 24-річна Колеснікова раніше медалі чемпіонатів Європи не завойовувала.

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