Жіноча збірна України зі стрільби стала переможцем чемпіонату Європи
У фінальному поєдинку українки не залишили шансів збірній РФ.
Україна, за яку виступали Олена Костевич, Поліна Колеснікова та Юлія Коростильова, розгромила Росію з рахунком 17:11.
36-річна Костевич втретє стала чемпіонкою Європи. Раніше вона завойовувала "золоті" медалі в 2015 і 2016 роках. Також вона є дворазовою чемпіонкою світу.
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37-річна Коростильова вже ставала переможницею командного чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичної зброї.
А ось 24-річна Колеснікова раніше медалі чемпіонатів Європи не завойовувала.
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