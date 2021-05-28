В Україні очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, похолодання по всій території України буде спостерігатися вже на цих вихідних-температура повітря в західних, північних і частині центральних областей опуститься до +15-21 градуса.

Крім того, 29-30 травня в Україні періодично будуть прокочуватися дощі і грози.



"Звичайно, враховуючи сезон, ці дощі не йтимуть нескінченними сумними осінніми шеренгами - будуть короткочасними і давати шанс на прояснення", - заспокоїла Діденко.

Раніше синоптик Леонід Горбань попередив, перші десять днів літа дощити буде через день-два, а завершаться вони зливами з грозою, місцями з градом. Денна температура поступово опуститься до 18-20.

Також він зазначив, що з 23 по 27 червня Україну накриє потужний циклон, але все ж буде тепло.

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