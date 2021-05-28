Вона виступала до останнього

Пішла з життя знаменита італійська актриса і зірка балету Карла Фраччі

Як стало відомо, актриса, педагог, володарка численних премій Карла Фраччі, яку називали «королевою італійського балету», пішла з життя 27 травня у віці 84 років.

Італійські ЗМІ уточнюють, що артистка якийсь час боролася з онкологією. При цьому, вона продовжувала танцювати і викладати до останнього.

Карла Фраччі народилася 20 серпня 1936 року в Мілані. З дитинства вона займалася танцями і незабаром стала зіркою балету, отримавши звання прима-балерини. Артистка виконувала головні партії в таких відомих постановках, як "Жизель", "Сильфіда", "Лебедине озеро", "Спляча красуня", "Ромео і Джульєтта". Завдяки цим ролям вона стала відома далеко за межами своєї країни.

Президент Італії Серджіо Маттарелла висловив співчуття родині балерини у зв'язку з її кончиною.

У свою чергу, директор знаменитого італійського оперного театру "Ла Скала" Домінік Мейер заявив, що Фраччі була найважливішою фігурою в історії танцю театру.

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