Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала популярною актрисою завдяки участі в "Жіночому кварталі". Красуня також обожнює спорт і займається танцями у пілона. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, які активно розвиває і ділитися там цікавим контентом.

Цього разу Катя опублікувала в Instagram фото, на якому здалася тільки в одній блузі, а образ доповнила капелюшком.

"Часом потрібно чогось не знати або щось пропустити, щоб залишатися щасливим", - написала Катерина.

Також кадри опублікувала фотограф, яка знімала Нікітіну. На знімках Катя була і на повний зріст, демонструючи розкішні ніжки. Цікаво, що трусиків на красуні не було помітно.

"Така легка і спокуслива

Така ніжна і красива

Така усміхнена і справжня", - написала фотограф під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ти все шанувальників спокушаєш", "шикарна, чарівна і дуже-дуже жіночна", "О, а тут більше видно", "неймовірно красива дівчина з Кременчука".

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