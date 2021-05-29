У червні очікується сильна магнітна буря, яка не дасть спокою українцям

Людям, які потрапляють під вплив магнітних штормів, варто підготуватися. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Так, найсильніша магнітна буря в червні очікується 16 числа. Її рівень буде високим, порівняно з попередніми, і досягне позначки G1. Відчути нездужання можна напередодні - 15 червня, а триватиме це все до 17-го.

Також можливі невеликі геомагнітні коливання 2 і 3 червня, а також 8-9 червня. Ці шторми відчують тільки ті, у кого є схильність до метео перепадів.

Хоча і механізми впливу електромагнітних збурень на людину вивчені слабо, все ж лікарі спостерігають погіршення стану здоров'я пацієнтів. У людей підвищується тиск, знижується працездатність, починаються головні болі, з'являється тривожність і загострюються хронічні захворювання, в тому числі і алергії

Деякі припускають, що так люди інстинктивно сприймають коливання магнітного фону, як загрозу життю. В результаті у них підвищується рівень гормонів стресу, кортизолу та адреналіну.

Лікарі рекомендують гіпертонікам в дні магнітних бур пити побільше води, і знизити вживання солі. Як зазначають фахівці, сіль затримує рідину в організмі і це веде до підвищення тиску.

Гіпотонікам ж радять прийняти тонізуючу настоянку елеутерококу або лимонника.

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